Зеленский рассказал, каким видит участие США в "гарантиях безопасности" для Украины

Украина еще не обсуждала с США формат участия последних в потенциальном механизме обеспечения мира, но он может предусматривать поддержку противовоздушной обороны.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский по итогам саммита "коалиции решительных" в Париже 27 марта, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, Украина поддерживает участие США в потенциальных "гарантиях безопасности" вместе с Европой.

"Также от присутствия США зависит и присутствие европейских партнеров. Мы будем иметь больший контингент, если США будут поддерживать", – сказал он, добавив, что не знает, каким может быть такое присутствие, потому что соответствующие дискуссии еще не велись.

В этом контексте он упомянул обсуждение с Дональдом Трампом о поставках Украине противовоздушной обороны, но для "гарантий безопасности" это должно быть "не одноразовое решение, а постоянная действующая система тотальной, 100-процентной защиты украинского неба", в частности системы Patriot и NASAMS.

"Такое, например, присутствие США очень важно. И я считаю, что это также гарантия безопасности", – отметил Зеленский.

Он также добавил среди потенциальных "гарантий безопасности" вопрос воздушного флота, но Украина и США "еще не поднимали" этот вопрос.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что министры иностранных дел "коалиции решительных" подготовят юридические позиции по мониторингу прекращения огня в Украине.

Макрон также выразил надежду, что США в будущем окажут поддержку размещению ограниченного военного контингента в Украине.