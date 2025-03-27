Макрон о поддержке сил сдерживания со стороны США: надеемся на лучшее, готовимся к худшему

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который работает над идеей развертывания международных сил сдерживания в Украине, надеется, что США в будущем окажут поддержку этой инициативе.

Об этом Макрон сказал на брифинге после саммита "коалиции решительных" в Париже в четверг, его слова приводит The Guardian.

Пресса поинтересовалась реакцией Макрона на комментарии посланника президента США Стива Уиткоффа о том, что отправка войск в Украину была бы "абсурдной". Макрон ответил, что "мы должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему".

Он выразил надежду, что США присоединятся к европейским силам сдерживания – но также отметил, что европейцы должны знать, что делать, если этого не произойдет, и должны быть готовы действовать в одиночку.

Макрон подчеркнул, что США являются "надежным" союзником, неоднократно восхваляя президента Дональда Трампа за его желание положить конец войне. В то же время он признал, что позиции США и Франции могут порой отличаться.

Макрон также заявил, что в ближайшие часы снова поговорит с Трампом.

Напомним, Макрон провел телефонный разговор с Трампом перед тем, как принять в Париже в четверг встречу "коалиции решительных".

Макрон также объявил, что в Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением украинской армии.