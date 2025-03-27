Премьер Британии: "силы гарантирования" в Украине потребуют участия США

Британский премьер-министр Кир Стармер считает, что формат развертывания западного контингента в Украине, который готовит "коалиция решительных", не обойдется без вовлеченности США.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита "коалиции решительных" в Париже 27 марта, сообщает "Европейская правда".

Стармер заявил, что Великобритания и Франция на саммите взяли на себя "координацию усилий" по созданию будущих "сил обеспечения" (reassurance force).

"Это сила, призванная сдерживать, чтобы дать понять Путину, что это соглашение (о будущем "мире". – Ред.) будет защищено – и это, по моему мнению, лучше всего его описывает", – отметил британский премьер.

Он, однако добавил, что это происходит "в знак признания того, что мы также нуждаемся в участии США в этом деле".

По словам Стармера, в планирование "сил гарантирования" вовлечены 200 представителей из 30 стран, но он отказался раскрывать подробности – кроме того, что различные планировщики обсуждают вопросы контроля в воздухе, на земле и на море.

Напомним, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что министры иностранных дел "коалиции решительных" подготовят юридические позиции по мониторингу прекращения огня в Украине.

Макрон также выразил надежду, что США в будущем окажут поддержку размещению ограниченного военного контингента в Украине.