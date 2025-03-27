Премʼєр Британії: "сили гарантування" в Україні потребуватимуть участі США

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер вважає, що формат розгортання західного контингенту в Україні, який готує "коаліція рішучих", не обійдеться без залученості США.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня, повідомляє "Європейська правда".

Стармер заявив, що Британія та Франція на саміті взяли на себе "координацію зусиль" зі створення майбутніх "сил гарантування" (reassurance force).

"Це сила, покликана стримувати, щоб дати зрозуміти Путіну, що ця угода (про майбутній "мир". – Ред.) буде захищена – і це, на мою думку, найкраще її описує", – зазначив британський премʼєр.

Він, однак додав, що це відбувається "на знак визнання того, що ми також потребуємо участі США в цій справі".

За словами Стармера, у планування "сил гарантування" залучені 200 представників з 30 країн, але він відмовився розкривати подробиці – окрім того, що різні планувальники обговорюють питання контролю в повітрі, на землі й на морі.

Нагадаємо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

Раніше президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що міністри закордонних справ "коаліції рішучих" підготують юридичні позиції щодо моніторингу припинення вогню в Україні.

Макрон також висловив сподівання, що США у майбутньому нададуть підтримку розміщенню обмеженого військового контингенту в Україні.