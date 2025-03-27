Премьер Италии хочет участия США на следующем саммите "коалиции решительных"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам встречи так называемой "коалиции решительных" в Париже 27 марта призвала к привлечению США в следующем таком саммите.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении офиса главы итальянского правительства.

Отмечается, что на саммите Мелони повторила предложение предоставить Украине гарантии безопасности на "на основе модели, которая частично могла бы базироваться на статье 5 Вашингтонского договора о коллективной самообороне".

Премьер Италии также высказалась за возможное привлечение ООН к будущей "имплементации и мониторингу режима прекращения огня" в Украине, и выступила за немедленный запрет ударов по гражданской инфраструктуре.

Мелони отдельно подчеркнула, что Италия не планирует отправлять войска в Украину, и "подчеркнула важность продолжения сотрудничества с Соединенными Штатами для прекращения конфликта и достижения мира, который обеспечит суверенитет и безопасность Украины".

Она "выразила надежду на участие американской делегации в следующей координационной встрече", добавили в правительстве Италии.

Напомним, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

В четверг президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что министры иностранных дел стран-союзниц Киева подготовят юридические позиции по мониторингу прекращения огня в Украине.