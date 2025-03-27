Премʼєрка Італії хоче участі США на наступному саміті "коаліції рішучих"

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні за підсумками зустрічі так званої "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня закликала до залучення США в наступному такому саміті.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві офісу глави італійського уряду.

Зазначається, що на саміті Мелоні повторила пропозицію надати Україні гарантії безпеки на "на основі моделі, яка частково могла б базуватися на статті 5 Вашингтонського договору" про колективну самооборону.

Премʼєрка Італії також висловилась за можливе залучення ООН до майбутньої "імплементації та моніторингу режиму припинення вогню" в Україні, та виступила за негайну заборону ударів по цивільній інфраструктурі.

Мелоні окремо підкреслила, що Італія не планує відправляти війська в Україну, і "наголосила на важливості продовження співпраці зі Сполученими Штатами задля припинення конфлікту та досягнення миру, який забезпечить суверенітет і безпеку України".

Вона "висловила сподівання на участь американської делегації у наступній координаційній зустрічі", додали в уряді Італії.

Нагадаємо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

У четвер президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що міністри закордонних справ країн-союзниць Києва підготують юридичні позиції щодо моніторингу припинення вогню в Україні.