Мерц хочет придумать новое имя для коалиции консерваторов и СДПГ

Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц, который должен стать следующим канцлером страны, хочет изменить традиционное название коалиции консерваторов ХДС/ХСС с социал-демократами, которая сейчас формируется.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Bild.

Традиционно с 1990-х годов блок ХДС/ХСС и социал-демократы (СДПГ), когда договаривались о коалиции, имели подавляющее большинство.

Отсюда пошло и традиционное название такой коалиции – GroKo ("большая коалиция"), которая в 2013 году даже стала словом года в Германии.

"Запланированную коалицию с таким узким большинством в парламенте уже нельзя назвать "большой коалицией", – пояснил Мерц, имея в виду, что вместе консерваторы и социал-демократы имеют лишь около 46% голосов.

На вопрос, как бы Мерц назвал альянс ХДС/ХСС и СДПГ, он ответил: "Возможно, черно-красной рабочей коалицией или коалицией новых начинаний и обновления".

Он выразил уверенность, что стороны "непременно найдут вместе" новое название, "но пока все дело – в содержании".

В начале марта, напомним, ХДС/ХСС и СДПГ заявили о согласованном документе, который закладывает основу для дальнейших переговоров о формировании правительства.

Это произошло менее чем через две недели после досрочных федеральных выборов в Германии, где консерваторы получили большинство.

Фридрих Мерц ранее выразил желание завершить формирование правительства до Пасхи, которая приходится на 20 апреля.

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