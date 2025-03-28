Как Киев предлагает наказать Россию в ОБСЕ и кто выступает против такого наказания

В 2025 году ОБСЕ будет отмечать важную для себя годовщину. 50 лет назад, в разгар холодной войны, в Хельсинки завершилось успехом Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Именно в 1975 году на этой переговорной площадке, объединившей ярых противников – США, СССР, их сателлиты и другие государства региона совместно согласовали Хельсинкский заключительный акт.

Впоследствии этот документ десятилетиями считали одной из основ послевоенного мирового порядка. Пока его не разрушила Россия.

А еще именно то совещание 1975 года считают отправной точкой для создания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть ОБСЕ.

Впрочем, для самой организации этот юбилей трудно назвать праздничным.

О том, как и почему Финляндия пытается спасти ОБСЕ и зачем защищает присутствие РФ, читайте в статье журналистов "Европейской правды" Марии Емец (Хельсинки-Киев) и Сергея Сидоренко Наказание "диалогом": выгонят ли Лаврова со встречи ОБСЕ и спасет ли Финляндия организацию. Далее – краткое ее изложение.

Есть ли смысл в ОБСЕ, если в ее составе будет оставаться Россия?

РФ нарушила принципы ОБСЕ (как и все возможные международные правила), начав захватническую войну против Украины. В дополнение Москва фактически "связала руки" организации – сделала ее неспособной принимать ключевые решения, злоупотребляя принципом единодушия.

Например, россияне заставили ОБСЕ прекратить работу в Украине в том формате, как она существовала более двух десятилетий. Также в организации долго не могли назначить новое руководство и вынуждены были остановиться на компромиссных кандидатурах. Но для украинцев этот компромисс больше похож на "прогиб" перед Россией – новый генсек организации недавно ездил в Москву, где пожимал руку Лаврову и ограничился заявлениями о России как "ценном партнере".

В довершение абсурда – РФ три года держит в заложниках трех сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая наблюдала за соблюдением режима тишины на линии соприкосновения во времена АТО/ООС.

Киев настаивает, что Россию надо выбросить из ОБСЕ. Зато Финляндия, которой досталось юбилейное председательство в организации и которая воспринимает ОБСЕ как своего "ребенка", отстаивает сохранение России в ее составе. В Хельсинки считают, что даже в парализованном виде организация может помогать Украине.

"У нас есть организации, как НАТО и ЕС, которые изолируют и сдерживают Россию. Но также уместно иметь площадки, где есть какой-то диалог при присутствии всех стран из географии ОБСЕ, чья точка зрения, возможно, еще имеет значение для России", – считает аналитик Финского института по международным отношениям Тюуне Карьялайнен.

Причем такая позиция Хельсинки не должна создавать ложного впечатления о какой-то неоднозначности позиции Финляндии относительно войны РФ против Украины. Наоборот, в Суоми видят четкие параллели с собственной историей, и поэтому оказывают значительную военную помощь и искренне стремятся помочь Украине не повторить опыт с несправедливым миром, на который вынуждена была согласиться Финляндия после Второй мировой.

"Диалог, о котором я говорю, это не о "развитии доверия" – мы уже видели, каким бывает опыт переговоров с Россией, – объясняет Тюуне Карьялайнен – Больше речь идет о том, чтобы напоминать странам-участницам ОБСЕ о российских нарушениях".

Между тем Финляндия готовится к тому, чтобы обойти российское вето и улучшить направление и использование добровольных взносов на работу ОБСЕ. Для этого создадут спецфонд Helsinki+50, который будет не заменять, а дополнять бюджет организации.

Также Финляндия инициировала диалог со странами-участницами относительно того, как они себе видят будущее ОБСЕ после завершения российско-украинской войны.

Задача украинской дипломатии – убеждать коллег в том, что новая реальность должна учитывать те преступления, которые уже совершает Россия при поддержке не только своего руководства, но и российского общества.

И вот для этого диалог точно нужен. Хотя роль государства-агрессора в таком диалоге не просматривается.

Подробнее – в материале Марии Емец (Хельсинки-Киев) и Сергея Сидоренко Наказание "диалогом": выгонят ли Лаврова со встречи ОБСЕ и спасет ли Финляндия организацию.