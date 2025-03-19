Президент Фінляндії назвав червону лінію для Європи у мирних переговорах з Росією

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що червоною лінією для Європи у процесі мирних переговорів з Росією є забезпечення того, щоб РФ не могла повторити свою агресію в майбутньому.

Про це він сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Гельсінкі, повідомляє "Європейська правда".

Щодо червоних ліній України, Стубб наголосив, що лише Україна може їх визначати, як і свої позиції в переговорах.

"Наша позиція полягає в тому щоб допомагати Україні досягати своїх цілей. Я думаю, що наше загальне бачення полягає у тому, щоб Україна мала право обирати власне майбутнє, свою долю, міжнародні організації, до яких вона хоче належати, і дві ключових – це ЄС і НАТО", – сказав президент Фінляндії.

Він також прокоментував зусилля президента США Дональда Трампа задля припинення війни.

"Перемир'я – це перший крок, далі ми маємо працювати разом, щоб досягти справедливого і тривалого миру, і ключовим у всьому цьому є те, що Росія не повинна мати змоги зробити це (повторити агресію. – Ред.). Ніколи знову, і це є червоною лінією, червоною лінією європейської безпеки", – наголосив Стубб.

Він також заявив, що досвід Фінляндії свідчить, що Україна у жодному разі не має погоджуватися на умови Росії, які означатимуть втрату суверенітету та територіальної цілісності.

Також на пресконференції президент Володимир Зеленський визнав, що на мирних переговорах будуть підніматися територіальні питання, але наголосив, що це – червона лінія для України.