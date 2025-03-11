Генсек ОБСЄ у Москві поручкався з Лавровим і назвав РФ "важливим партнером"

Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу здійснив візит до Москви у вівторок, 11 березня, де зустрівся з російським міністром закордонних справ Сергеєм Лавровим.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На спільній пресконференції в Москві у вівторок Сінірліоглу подякував Лаврову за запрошення і за "продуктивну і відверту розмову".

"Я є генеральним сектором ОБСЄ, і я відданий тому, щоб працювати з усіма 57 державами-учасницями… Російська Федерація – це співзасновник організації, тому це дуже важливий партнер у межах ОБСЄ", – додав він.

Генсек ОБСЄ додав, що хотів би "продовжувати працювати з Росією з питань миру і безпеки в Європі, тому я тут".

Сінірліоглу перед тим показали "наслідки" нічної атаки українських дронів у місті Видне Московської області, де нібито були пошкоджені цивільні будинки.

Сам він ухилився від відповіді, чи "засуджуватиме" Україну за ці удари, але висловив сподівання, що "скоро війна закінчиться".

У грудні 2024 року Рада міністрів ОБСЄ досягла компромісу з призначенням керівництва, що неодноразово блокувала Росія через консенсусний принцип ухвалення рішень.

Призначений тоді генеральним секретарем ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу висловив сподівання, що організація докладеться до встановлення миру в Україні.