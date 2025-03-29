Швеция попросила объяснений у турецкого посла из-за ареста своего журналиста

Швеция обратилась за объяснениями к турецкому послу в связи с задержанием в Стамбуле журналиста Dagens ETC, который поехал в Турцию освещать протесты.

Об этом в комментариях SVT сказала министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард, пишет "Европейская правда".

Министр отметила, что МИД разбирается с ситуацией.

"Мы контактировали с турецким послом в Швеции, чтобы прояснить обвинения против Йоакима Медина и требовать безотлагательного консульского доступа. Йоаким получает консульскую помощь и на связи с генконсульством в Стамбуле", – отметила она.

Медина задержали в Стамбуле почти сразу после того, как он прибыл туда 27 марта освещать масштабные протесты, начавшиеся в Турции после задержания оппозиционного мэра Стамбула и ожидаемого соперника Эрдогана на следующих выборах Экрема Имамоглу.

Медин успел написать главному редактору, что его забирают на допрос.

Йоаким Медин сотрудничает с Dagens ETC как фрилансер и много лет специализируется на Турции. Среди прочего, он является автором книги о неожиданных трудностях вокруг вступления Швеции в НАТО и раскрывает, как курдский вопрос стал центральным в торгах с Турцией за ее согласие на это.

В Турции заявили, что журналиста задержали за оскорбление президента Эрдогана и "членство в террористической организации".

Поводом для задержания стало расследование, которое начали после акции протеста в Стокгольме в январе 2023 года, когда возле мэрии повесили чучело, похожее на Эрдогана.

Всего на акциях протеста против ареста Имамоглу задержали около 1900 человек, в том числе журналистов. Четыре телеканала наказали за освещение протестов, а журналиста ВВС выдворили из страны.

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