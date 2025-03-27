Пророссийские власти Грузии пообещали признать партию Саакашвили неконституционной

Исполнительный секретарь партии власти "Грузинская мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили признают неконституционным, таким образом запрещая ему участвовать в местных выборах осенью 2025 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Мдинарадзе раскритиковал "Единое национальное движение" Саакашвили и его "сателлитов", назвав их "агентурными силами, которые всегда будут действовать по указаниям своих спонсоров".

"По их приказу они продолжают заявлять, что не будут участвовать в местных выборах. На самом деле они не смогут этого сделать. Это обеспечит грузинское государство и его конституционный строй", – добавил он.

Представитель "Грузинской мечты" напомнил о парламентском расследовании, которое изучает "преступления" в период пребывания у власти "Нацдвижения", и выразил уверенность, что по его итогам будет направлено обращение в Конституционный суд с требованием признать партию и ее "сателлитов" неконституционными.

"Коллективное "Национальное движение" больше не сможет участвовать не только в местных выборах, но и в любых других выборах в стране. Эти партии будут признаны антигрузинскими, антиконституционными и преступными, их деятельность будет запрещена", – констатировал Мдинарадзе.

Обещание привлечь к ответственности представителей бывшей власти стало центральным в предвыборной кампании "Грузинской мечты". В партии также обещали запретить "Нацдвижение" и другие потенциально связанные с ним силы.

Оппозиция в ответ утверждает, что "Грузинская мечта" и Бидзина Иванишвили открыто говорят о репрессиях и намерены уничтожить инакомыслие в стране.

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