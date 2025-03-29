В Амстердаме наградили туриста из Британии, который остановил нападавшего с ножом

Городские власти Амстердама вручили награду британцу, благодаря вмешательству которого нападавший с ножом в центре города не успел нанести вред большему количеству людей.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Мэр Амстердама Фемке Хасельма заявила, что поражена храбростью британца и он блестяще среагировал в той ситуации.

Мэр лично поблагодарила мужчину в своей официальной резиденции и вручила ему награду за храбрость.

Она отметила, что мужчина пожелал сохранить анонимность и в общении с ней говорил, что вовсе не намеревался стать известным из-за этих событий и прежде всего волновался за пострадавших.

В полиции также поблагодарили британца, отметив, что он сделал "отличную работу" и заслуживает награды.

В то же время представитель полиции призвал граждан не бросаться бездумно на помощь, если они попадут в похожую ситуацию, поскольку для успеха нужно иметь какие-то навыки.

События, о которых идет речь, произошли 27 марта вблизи площади Дам в Амстердаме. Мужчина с ножом набросился на прохожих и ранил пятерых. Нападавшего остановил британский турист – ему удалось прижать того к земле и удерживать так до приезда полиции.

Впоследствии сообщили, что пострадавшими являются двое американцев пожилого возраста, 26-летний поляк, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя девушка из Нидерландов. Мотивы нападавшего выясняются.