Нападение с ножом в Амстердаме: пятеро раненых

В центре Амстердама днем 27 марта пять человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Инцидент произошел неподалеку от площади Дам в центре Амстердама. По информации Het Parool, нападение с ножом произошло перед магазином тканей.

Мужчину, который ранил пять человек ножом, уже задержали, а часть площади Дам оцепила полиция. Для эвакуации раненых отправляли вертолет, передает NOS.

В связи с нападением заседание городского совета Амстердама было прервано.

Пока неизвестно ни состояние пострадавших, ни мотивы или личность нападавшего.

Напомним, около полудня 22 января в парке в центре города Ашшафенбург в немецкой Баварии произошло нападение с ножом. В полиции тогда сообщили, что почти исключают террористическую версию.

В Словакии также расследуют резонансное нападение с ножом в гимназии, в результате которого погибли два человека.