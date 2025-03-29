WSJ: глава Пентагона берет жену и брата на встречи с иностранными коллегами

Министр обороны США Пит Хэгсет брал свою жену, бывшую продюсера Fox News Дженнифер Хэгсет, и родного брата Филиппа на несколько встреч с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация.

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнало The Wall Street Journal.

Известно, что Дженнифер Хэгсет присутствовала на февральской встрече министров обороны в штаб-квартире НАТО, во время которой также заседала Контактная группа по вопросам обороны Украины.

Жену главы Минобороны США также заметили на встрече 6 марта в Пентагоне с министром обороны Великобритании Джоном Гили и главой Генштаба Британии адмиралом Тони Радакином.

Слева направо: Дженнифер Хэгсет, Пит Хэгсет, Филип Хэгсет Фото: Getty Images

По словам собеседников WSJ, некоторые иностранные участники встреч не знали, кто такая Дженнифер Хэгсет; другие были удивлены ее присутствием, но не высказали открытых возражений.

Хотя Хэгсет имеет полномочия предоставить посторонним определенный уровень допуска к секретной информации, которая обсуждается на встречах с иностранными коллегами, непонятно, сделал ли он его для жены.

Источники издания в Пентагоне подтвердили, что Дженнифер Хэгсет не является сотрудницей Министерства обороны США. А представитель Пентагона Шон Парнелл ответил WSJ, что "мне вполне понятно, что ваша история будет полна неточностей и не будет написана добросовестно".

Младший брат Хэгсет Филипп, который продюсирует консервативные подкасты и недавно стал работать в Министерстве внутренней безопасности США, также сопровождает главу Пентагона в некоторых встречах, пишет The Wall Street Journal.

Оба, в частности, вместе ездили в Гуантанамо в феврале, а сейчас находятся в турне по азиатским союзникам США.

Сообщение WSJ появилось на фоне повышенного внимания к роли Пита Хэгсета в чате в мессенджере Signal, где распространялись оперативные данные о военной операции США в Йемене – и куда был ошибочно добавлен журналист The Atlantic.