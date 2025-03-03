В Лондоне говорят, что общего видения "частичного перемирия", упомянутого Макроном, пока нет

В правительстве Великобритании говорят, что согласованного видения идеи "частичного перемирия", о которой президент Франции рассказал как о своей собственной и британского премьера Кира Стармера, пока нет.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление британского министра вооруженных сил Люка Полларда в утреннем эфире Times Radio приводят AFP и Le Figaro.

Люк Поллард сказал, что Париж и Лондон еще не имеют согласованного видения по идее перемирия "в небе, на море и по энергетической инфраструктуре" на один месяц, о которой рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон как о предложении своем и британского премьера Кира Стармера.

"Договоренности о том, как может выглядеть перемирие, не было", – сказал министр.

"На столе много разных вариантов, которые будут углубленно обсуждаться с американскими и европейскими партнерами, но идею о "перемирии на месяц" не согласовали", – добавил он.

Напомним, после саммита в Лондоне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он и британский премьер Кир Стармер имеют идею относительно начального "частичного" прекращения боевых действий между РФ и Украиной – в небе, на море и по атакам на объекты энергетической инфраструктуры.

Макрон назвал преимуществом такого "частичного" перемирия то, что его соблюдение возможно будет как-то измерить и проконтролировать, тогда как протяженность сухопутного фронта огромна.

Глава МИД Франции прокомментировал, что это могло бы стать предпосылкой для следующего этапа переговоров, а также позволит увидеть, готова ли Москва выполнять какие-то договоренности.