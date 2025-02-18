СМИ: премьер Франции встревожен "немыслимым альянсом" Трампа и Путина

Премьер-министр Франции Франсуа Байру видит параллели между современными событиями и тридцатыми годами прошлого столетия и встревожен признаками "альянса" между новым президентом США и главой Кремля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV со ссылкой на слова источников, присутствующих на правительственной встрече во вторник.

Байру якобы сказал о том, что встреча европейских лидеров, которая состоялась накануне в Елисейском дворце, "не позволила уменьшить опасения", и, по его мнению, нынешние события вызывают параллели с тридцатыми годами прошлого столетия, и "впервые с 1945 года война может прийти в Европу, к нам".

"Можно видеть немыслимый альянс между Путиным и Трампом, который маргинализирует Европу", – якобы сказал премьер, добавив, что ему обидно видеть слабость ЕС в этой ситуации.

Напомним, на экстренном саммите 17 февраля были лидеры крупнейших государств ЕС и Великобритания – всего восемь стран, также генсек НАТО и руководство Евросоюза. Некоторые столицы выразили разочарование тем, что их не пригласили.

Макрон инициировал эту встречу после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Во вторник президент Еврокомиссии встретилась со спецпосланником США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. В разговоре она акцентировала, среди прочего, на том, что вклад Европы в поддержку Украины нельзя считать меньше американского.