Ле Пен и соратников признали виновными по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте

Неформального лидера правопопулистского "Национального объединения" и ожидаемого кандидата на следующих выборах президента Франции Марин Ле Пен и ее соратников признали виновными по делу о фиктивном трудоустройстве помощников партии в Европарламенте.

Об этом сообщило Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Об обвинительном приговоре стало известно вскоре после открытия судебного заседания в Париже, на которое пришли многочисленные представители СМИ.

Суд признал виновными в хищении публичных средств девять евродепутатов "Национального объединения", включая Ле Пен, по делу о фиктивном трудоустройстве помощников в Европарламенте.

Двенадцать помощников, которые тоже проходили обвиняемыми по делу, признали виновными в получении средств, приобретенных незаконным путем.

Суд пришел к выводу, что общий ущерб от нарушений составляет 2,9 млн евро.

Напомним, суд по делу начался 30 сентября 2024 года. Обвинительный приговор по этим обвинениям грозит 10-летним запретом лишения свободы и 5-летним запретом занимать выборные должности – но пока конкретный приговор еще не объявлен.

Результат рассмотрения дела ставит под угрозу планы Ле Пен в четвертый раз баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году.