Нижняя палата парламента Швейцарии поддержала запрет нацистских символов

Нижняя палата швейцарского парламента одобрила меры, запрещающие использование, публичное ношение или демонстрацию нацистской и расистской символики, которая может разжигать ненависть или насилие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Инициатива была принята 133 голосами "за", 38 депутатов высказались против, еще 17 воздержались.

Большинство политических групп поддержали эту меру и преодолели сопротивление правой Швейцарской народной партии, которая имеет большинство мест в обеих палатах парламента.

Усилия по продвижению более жесткого законодательства активизировались в последние месяцы после всплеска антисемитских нападений по всей Европе и за ее пределами, сопровождавших начало последней войны между Израилем и ХАМАС в Газе.

Инициатива криминализирует язык, жесты и символику (например, флаги), разжигающие ненависть или ссылающиеся на нацизм.

Сейчас в стране ношение и публичная демонстрация нацистской символики не запрещены, если они не сопровождаются сообщениями, пропагандирующими расистскую или антисемитскую идеологию. Эту лазейку в законодательстве активно используют неонацистские группы и те, кто зарабатывает на продаже товаров с символикой Третьего Рейха.

В декабре прошлого года инициатива была одобрена верхней палатой парламента Швейцарии – Советом кантонов.