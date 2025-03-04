FT: европейский мирный план предусматривает росактивы как гарантию безопасности для Украины
Крупнейшие европейские государства поддерживают усилия, направленные на конфискацию замороженных российских активов на сумму более 200 миллиардов евро, разрабатывая планы по соглашению о прекращении огня в Украине.
Об этом стало известно Financial Times, сообщает "Европейская правда".
Франция и Германия, которые давно выступают против конфискации российских активов, находящихся в ЕС, обсуждают с Великобританией и другими странами пути их использования.
Французские официальные лица обсудили предложение конфисковать эти активы, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня в Украине, сообщили три человека, информированные о переговорах, в рамках усилий по обеспечению постконфликтных гарантий безопасности для Киева.
Сторонники привязки к прекращению огня видят в этом способ заставить Россию соблюдать любое соглашение и предоставить Киеву гарантии.
Переговоры проходят на фоне шквала европейских дипломатических усилий во главе с Францией и Великобританией, направленных на разработку мирного плана для Украины, вызванных решением президента США Дональда Трампа начать двусторонние переговоры с Москвой, направленные на прекращение войны.
После полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году союзники по G7 заморозили около 300 млрд евро активов Центрального банка России, подавляющее большинство из которых – около 190 млрд евро – находится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, а меньшие суммы хранятся во Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии и США.
Сейчас доход от этих активов – преимущественно наличные и государственные облигации – используется для выплаты странами "Группы семи" кредитов, предоставленных Украине на сумму $50 млрд, но базовые активы не затрагиваются.
Страны, включая Украину, Польшу и страны Балтии, уже давно настаивают на конфискации этих активов, но ключевые столицы, включая Берлин, Париж и Брюссель, ранее отказывались от этого из-за опасений, что арест государственной собственности создаст прецедент в международном праве.
Европейский центральный банк также обеспокоен тем, что статус евро как безопасной валюты для валютных резервов будет поставлен под угрозу. Большинство активов номинированы в евро.
Во время переговоров с Трампом на прошлой неделе Эмманюэль Макрон, президент Франции, заявил, что немедленная конфискация активов не будет "уважением к международному праву", но деньги могут быть "частью переговоров по окончанию войны".
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что рассмотрит возможность поддержать предложение о конфискации замороженных российских активов, сообщил источник, знакомый с этим вопросом.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник заявил, что Лондон рассматривает возможность использования этих активов. "Очевидно, что поступления и доходы используются", – сказал он членам парламента, выступая после подписания соглашения с Владимиром Зеленским, президентом Украины, на выходных, о предоставлении Британией кредита Украине в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов, обеспеченного доходами от российских суверенных активов, находящихся под санкциями. "Что касается самих [базовых] активов, то это очень сложный вопрос. Он не простой, – добавил Стармер.
"Но я считаю, что нам нужно делать больше, и мы делаем больше работы, чтобы вместе с другими странами изучить, какие есть возможности", – сказал он.
Два человека, знакомых с французским предложением, сказали, что оно было хорошо воспринято другими европейскими союзниками, но до его согласования еще далеко.
Лагерь сторонников конфискации получил толчок из-за угроз администрации Трампа прекратить военную поддержку Украины. "Все больше стран готовы использовать [арест замороженных активов] как рычаг влияния", – сказал один из собеседников.
Как сообщалось, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру".
Решение Трампа касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.