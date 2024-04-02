Кулеба о Спецтрибунале по преступлению агрессии: Практического прогресса нет

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос создания Специального трибунала по преступлению агрессии России является единственным, в котором не достигнут практический прогресс.

Об этом он сказал журналистам перед началом конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге, сообщает "Европейская правда".

Он назвал вопрос создания Специального трибунала самым сложным, поскольку, по его словам, столкнулись две разные концепции будущего трибунала.

"Одни считают, что стоит запускать трибунал прямо сейчас, без решения юридических вопросов, создать трибунал, который не сможет судить лично президента Путина и еще двух людей. Другая группа считает, что пока этот вопрос не решен, нет смысла запускать трибунал", – отметил Кулеба.

"Это единственный вопрос, где нет какого-то практического прогресса, а продолжается дискуссия относительно параметров трибунала", – сказал он, отметив, что ожидает насыщенную и проблемную дискуссию на эту тему.

"По всем другим вопросам мы перешли к практическим фазам, выдаются ордера на арест Международного уголовного суда, запускается работа компенсационного механизма, группа прокуроров здесь, в Гааге, собирает доказательства совершения преступления агрессии и готовит обвинение, но, собственно, еще нет места, куда это обвинение подать. Это последний элемент, который нам нужно решить, и сегодня мы, в частности, будем об этом говорить", – уточнил министр.

Напомним, в Офисе президента назвали блок об ответственности России в соглашении по безопасности с Нидерландами "самым сильным" среди всех уже подписанных двусторонних соглашений, в нем говорится в том числе о Спецтрибунале по агрессии России в Гааге.

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а также интервью с исполнительным директором Реестра ущерба Маркияном Ключковским.