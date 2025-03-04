СNN: США продолжают делиться разведданными с Украиной

Телеканал CNN утверждает, что Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине разведданные после решения Дональда Трампа остановить военную помощь Киеву.

Об этом CNN сообщает со ссылкой на информированный источник, пишет "Европейская правда".

"По состоянию на утро вторника Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной, сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией", – говорится в сообщении.

Об этом стало известно после того, как президент США Дональд Трамп в понедельник приказал приостановить поставки американской военной помощи Киеву после его горячего спора в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что информация с границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении помощи США для Украины.

Между тем, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины, который позволит мобилизовать 800 млрд евро на оборонные расходы.