Туск: отчеты с границы подтверждают заявления об остановке помощи США для Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что информация с границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении помощи США для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на открытии заседания польского правительства, передает RMF24.

В ночь на 4 марта стало известно, что США приостанавливают всю военную помощь Украине – в том числе и ту, которая только что была доставлена и хранится на складах в Польше.

"Ситуация серьезная, мне не надо никого убеждать, что она требует от правительства особой концентрации", – заявил Дональд Туск в начале заседания кабинета министров во вторник.

"Мы будем принимать решения, которые потребуют полной солидарности государства, ваших министерств. Наступают дни и недели, когда совершенно необходимо прекратить бесплодные дискуссии, споры о престиже, коалиционные разногласия", – обратился он к министрам, отметив, что правительство должно будет принимать решения "в каком-то экстраординарном режиме".

В то же время Туск подчеркнул, что нет "никаких оснований" считать заявления американской стороны "просто словами".

"Отчеты, которые поступают с границы, из нашего центра в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны. Это, конечно, ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, но мы должны справиться с этой ситуацией", – сказал премьер-министр.

Как сообщалось, решение Трампа заморозить помощь Украине якобы поддержали все его топ-советники, а сам Дональд Трамп решил сделать это после фразы президента Украины о том, что война может продолжаться еще долго.

Между тем, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины, который позволит мобилизовать 800 млрд евро на оборонные расходы.