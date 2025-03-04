Трюдо объявил о тарифах в отношении американских товаров и жалобе на США в ВТО

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении 25-процентных тарифов в отношении американских товаров на сумму 155 миллиардов долларов в ответ на аналогичное решение президента США Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Трюдо приводит CNN.

По его словам, для введения Трампом тарифов в отношении кандских товаров не было "абсолютно никакого оправдания или необходимости".

"Соединенные Штаты развязали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, своего ближайшего друга. В то же время они говорят о позитивном сотрудничестве с Россией, умиротворяя Владимира Путина – лживого, кровавого диктатора", – сказал премьер-министр Канады.

Трюдо пояснил, что тарифы на товары из США на сумму 30 миллиардов долларов будут введены немедленно, а на остальные товары на сумму 125 миллиардов долларов – через 21 день.

"Канадцы умные и вежливые. Но мы не отступим от борьбы. Не тогда, когда на карту поставлена наша страна и благополучие каждого ее жителя", – сказал он.

Трюдо также добавил, что Канада подаст жалобу во Всемирную торговую организацию, а пока "наши тарифы останутся в силе до тех пор, пока тарифы США не будут отменены, и ни минутой раньше".

Напомним, Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил действующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%.

Мексика уже заявила, что ответит Соединенным Штатам на 25-процентные тарифы. А Китай повысил импортные пошлины на американские сельскохозяйственные и пищевые товары на сумму $21 млрд.