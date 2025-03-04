Китай відповів США митами на американські товари на суму $21 млрд 

Китай у вівторок швидко відреагував на нові тарифи США, підвищивши імпортні мита на американські сільськогосподарські та харчові товари на суму $21 млрд – це ще на крок наблизило дві найбільші економіки світу до тотальної торговельної війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Пекін також запровадив експортні та інвестиційні обмеження для 25 американських фірм з міркувань національної безпеки.

"Намагання чинити надмірний тиск на Китай є прорахунком і помилкою", – заявив представник МЗС Китаю на пресконференції в Пекіні, додавши, що Китай ніколи не піддавався залякуванням або примусу.

Останні заходи у відповідь з'явилися після того, як 4 березня набуло чинності додаткове мито в розмірі 10%, яким погрожував президент США Дональд Трамп другій за величиною економіці світу.

Таким чином США запровадили сукупний 20-відсотковий тариф у відповідь на те, що Білий дім вважає "бездіяльністю Китаю щодо наркопотоків".

Китай звинуватив Білий дім у "шантажі" через підвищення тарифів, заявивши, що його антинаркотична політика є однією з найжорсткіших у світі.

Китай відреагував запровадженням з 10 березня додаткового тарифу у розмірі 15% на американську курятину, пшеницю, кукурудзу та бавовну.

Також він ввів додатковий збір у розмірі 10% на імпорт сої, сорго, свинини, яловичини, фруктів, овочів та молочних продуктів з США.

За підрахунками Reuters, зробленими на основі даних перепису населення США за 2024 рік, додаткові мита торкнуться близько 15% американського експорту до Китаю обсягом $21 млрд.

Аналітики кажуть, що Пекін все ще сподівається домовитися про перемир'я щодо тарифів, навмисно встановлюючи їх на рівні нижче 20%, щоб залишити переговірникам простір для укладення угоди, але кожна ескалація зменшує шанси на зближення.

4 березня Трамп запровадив мита на товари з Канади і Мексики і підвищив тарифи для Китаю до 20%.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила у вівторок, що Мексика відповість Сполученим Штатам на 25-відсоткові тарифи власними тарифами на американські товари.