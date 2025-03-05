В ЕС подтвердили визит Зеленского в Брюссель на саммит 6 марта

Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие во внеочередном заседании Европейского совета, посвященном помощи Украине и обороне Европейского Союза, которое состоится в четверг, 6 марта, в Брюсселе.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил чиновник Евросоюза, причастный к подготовке саммита.

Собеседник "Европейской правды" отметил, что Зеленский принял приглашение президента Евросовета Антониу Кошты и будет физически присутствовать в Брюсселе на саммите лидеров ЕС 6 марта.

"Мы получили подтверждение, что президент Зеленский посетит саммит лично", – сообщил еврочиновник.

Он отметил, что украинский глава в частности пообщается с лидерами государств Евросоюза во время рабочего ланча.

Напомним, что в ЕС не были уверены, состоится ли визит Зеленского в Брюссель, до вечера 5 марта.

Президент Евросовета Антониу Кошта пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров ЕС 6 марта, который будет посвящен европейской обороне и Украине.

В свою очередь, Венгрия продолжает угрожать заблокировать включение упоминания о поддержке Украины в итоговое заявление саммита, а также намекает, что может отказаться продлевать санкции ЕС против российских физических лиц 10 марта.

По некоторым данным, лидеры государств ЕС на саммите начнут работу над формулировкой концепции гарантий безопасности от ЕС для Украины после возможного завершения военных действий, которая включает в себя размещение на территории Украины.