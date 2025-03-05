Источник: саммит ЕС начнет предметное обсуждение размещения военных в Украине

Во время внеочередного заседания Европейского совета 6 марта в Брюсселе лидеры государств Евросоюза начнут работу над формулировкой концепции гарантий безопасности от ЕС для Украины после возможного завершения военных действий, которая включает в себя размещение на территории Украины европейских военных.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил один из чиновников ЕС, знакомый с подготовкой повестки дня саммита.

Лидеры государств-членов Европейского Союза 6 марта начнут первое предметное совместное обсуждение вопроса размещения своего военного контингента в Украине после окончания войны или после начала перемирия, уточнил европейский чиновник.

"Во время этого заседания Европейского совета начнется предметная работа по гарантиям безопасности от ЕС для Украины, которая будет включать планирование возможности размещения военных миссий на территории Украины", – заявил чиновник ЕС.

Он сообщил, что до этого момента "дебаты по этому поводу еще не состоялись", лишь некоторые государства ЕС выражали публично свое желание или нежелание направить свои войска в Украину в рамках гарантий безопасности.

"Возможно, еще больше государств на саммите выразят поддержку этой инициативы", – добавил еврочиновник.

Тем не менее, по его словам, конкретное решение о размещении войск государств ЕС в Украине не может быть принято до того, как будет понятен формат мирного урегулирования в Украине.

"Говорить о конкретных решениях преждевременно. Еще не было прекращения огня, еще не подписано мирное соглашение. Политический контекст постоянно меняется", – констатировал собеседник "Европейской правды".

И напомнил, что как первый элемент предоставления гарантий безопасности Украине Евросоюз рассматривает "оказание поддержки вооруженным силам Украины, усиление украинского войска, чтобы в случае новой агрессии они могли защитить себя".

Последний тезис есть в наиболее свежем варианте проекта выводов саммита Европейского совета 6 января, сообщил европейский чиновник.

Стоит отметить, что саммит в Лондоне определил поддержку ВСУ "первым уровнем" гарантий безопасности Украины.

Между тем Венгрия продолжает угрожать заблокировать включение упоминания о военной поддержке Украины в итоговое заявление саммита ЕС 6 марта.

Поэтому в ЕС готовятся к тому, что пророссийская группа лидеров Евросоюза может сорвать ключевые решения саммита на этой неделе.