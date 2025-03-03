Венгрия продолжает выдвигать ультиматумы в отношении Украины перед саммитом ЕС

Накануне внеочередного саммита лидеров Европейского Союза 6 марта Венгрия продолжает угрожать заблокировать включение упоминания о поддержке Украины в его итоговое заявление, а также намекает, что может отказаться продлевать санкции ЕС против российских физических лиц 10 марта.

Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, цитируя министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в социальной сети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Сийярто, по словам Ковача, заявил, что поддержал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана исключить любые упоминания об Украине из итогового заявления лидеров ЕС 6 марта, а также намекнул, что решение о поддержке Венгрией продолжения санкций против российских физических лиц еще не принято.

"Накануне саммита ЕС, который состоится на этой неделе, министр иностранных дел Сийярто отметил разногласия между фракциями, которые выступают за мир и войну. Министр поддержал предложение премьер-министра Орбана исключить любые выводы по Украине из итогового заявления саммита, утверждая, что вынужденный консенсус только углубит разногласия", – написал Ковач.

Что касается санкций ЕС, то, по словам представителя правительства, Петер Сийярто заявил, что "Брюссель уже нарушил две из четырех гарантий, которые он предоставил для энергетической безопасности Венгрии".

"Поэтому он (Сийярто) обратился за разъяснениями к главе внешнеполитического ведомства ЕС перед принятием решения о продлении санкций против российских физических лиц, которое должно быть принято до 10 марта", – сообщил Золтан Ковач.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите ЕС должны решить "войти в прямые переговоры с Россией о прекращении огня и устойчивом мире в Украине".

В то же время, глава Евросовета Антониу Кошта пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров ЕС 6 марта, который будет посвящен европейской обороне и Украине.

По данным СМИ, в проекте решения саммита говорится о необходимости надежных гарантий безопасности для Украины в ходе любых потенциальных переговоров о завершении войны.