Зеленский приглашен на саммит ЕС по европейской обороне и безопасности Украины

Глава Евросовета Антониу Кошта пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров ЕС 6 марта, который будет посвящен европейской обороне и Украине.

Об этом Кошта сообщил в письме-приглашении к участникам саммита, пишет "Европейская правда".

Кошта отметил, что на саммите речь будет идти о принятии первых решений на ближайшую перспективу, чтобы Европа стала "более суверенной, более способной и лучше подготовленной для противостояния немедленным и будущим вызовам ее безопасности".

Что касается Украины, то глава Евросовета отметил "новый импульс", который должен привести к "всеобъемлющему, справедливому и длительному миру".

"Поэтому для нас важно обменяться мнениями о том, как в дальнейшем поддерживать Украину и каких принципов следует придерживаться в будущем. ЕС и его государства-члены готовы взять на себя больше ответственности за безопасность Европы. Поэтому мы должны быть готовы к возможному европейскому вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения длительного мира в Украине", – отметил глава Евросовета.

В этой связи он сообщил, что пригласил президента Зеленского приехать в Брюссель, чтобы обсудить с лидерами ЕС последние события.

Накануне Зеленский сообщил, что примет участие в саммите по европейской безопасности в Британии 2 марта.

26 февраля лидеры ЕС заслушали доклад президента Франции Эмманюэля Макрона о его встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне.