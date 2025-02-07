Трамп заявил о "неслыханном уровне коррупции" в USAID и призвал ликвидировать агентство
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию (USAID) "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.
Об этом он написал в TruthSocial, передает "Европейская правда".
Как известно, 25 января США заморозили всю невоенную международную помощь на 90 дней, а работа USAID была фактически остановлена.
В пятницу, 7 февраля, Трамп заявил, что коррупция в USAID "достигла неслыханного уровня".
"USAID доводит радикальных левых до бешенства, и они ничего не могут с этим сделать, потому что расходы средств – в значительной степени мошеннические – просто невозможно объяснить. Коррупция достигла неслыханного уровня. Закрыть эту структуру!" – говорится в сообщении.
Отметим, после того, как работа USAID была фактически остановлена, сотрудники учреждения по всему миру отправлены в административный отпуск с пятницы, 7 февраля.
Тем временем исполняющим обязанности руководителя USAID стал государственный секретарь США Марко Рубио.
По данным СМИ, администрация президента Трампа планирует сократить количество сотрудников USAID с более чем 10 тысяч до примерно 290.