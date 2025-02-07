Трамп заявил о "неслыханном уровне коррупции" в USAID и призвал ликвидировать агентство

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию (USAID) "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.

Об этом он написал в TruthSocial, передает "Европейская правда".

Как известно, 25 января США заморозили всю невоенную международную помощь на 90 дней, а работа USAID была фактически остановлена.

В пятницу, 7 февраля, Трамп заявил, что коррупция в USAID "достигла неслыханного уровня".

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"USAID доводит радикальных левых до бешенства, и они ничего не могут с этим сделать, потому что расходы средств – в значительной степени мошеннические – просто невозможно объяснить. Коррупция достигла неслыханного уровня. Закрыть эту структуру!" – говорится в сообщении.

Скриншот: TruthSocial

Отметим, после того, как работа USAID была фактически остановлена, сотрудники учреждения по всему миру отправлены в административный отпуск с пятницы, 7 февраля.

Тем временем исполняющим обязанности руководителя USAID стал государственный секретарь США Марко Рубио.

По данным СМИ, администрация президента Трампа планирует сократить количество сотрудников USAID с более чем 10 тысяч до примерно 290.