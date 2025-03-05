Макрон: Мир не может быть капитуляцией Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что условия прекращения российско-украинской войны не могут быть такими, что означали бы де-факто капитуляцию Украины, а надежный мир нужен не только Украине, но и для безопасности всего европейского континента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макрон сказал в обращении к нации вечером 5 марта.

Макрон заявил, что европейские партнеры должны продолжить поддержку Украины и подчеркнул неприемлемость проталкивания "мира любой ценой".

"Мы должны продолжить помогать украинцам сопротивляться – до тех пор, когда они смогут вести переговоры с Россией о таком мире, который будет надежным и для них, и для всех нас. Поэтому путь к миру не может быть таким, при котором Украину бросили на произвол судьбы – наоборот. Мир не может быть заключен "любой ценой" под диктат России. Мир не может быть капитуляцией Украины", – подчеркнул Макрон.

Он продолжил, что мир не должен быть "хрупким" прекращением огня, напомнив, что Украина и ее европейские партнеры уже имели опыт с "Минсками" в период с 2014 до 2022 года.

"России больше нельзя верить на слово. Украина имеет право на мир и безопасность для самой себя. И это также и в наших интересах, в интересах безопасности европейского континента", – подчеркнул он.

Также Эмманюэль Макрон заявил, что современная Россия стала угрозой для всей Европы, включая Францию, и нет причин верить, что она остановилась бы на Украине.