Премьер Нидерландов обсудил поддержку Украины с депутатами на фоне изменения курса США

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что сохранение мира в Европе невозможно без военной мощи Соединенных Штатов, поэтому правительство сосредоточено на улучшении отношений с президентом Дональдом Трампом.

Об этом он сказал во время дебатов в нижней палате парламента, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

"Мы должны быть реалистами: без США это не сработает, по крайней мере в краткосрочной перспективе", – сказал премьер-министр. В то же время правительство рассматривает возможность того, что Вашингтон исчезнет как союзник.

Среди различных партий в Палате представителей существуют серьезные опасения относительно изменчивости американского президента. Некоторые ожидают, что он повернется спиной к Европе и, возможно, даже выйдет из НАТО.

Такие партии, как D66, CDA, Volt и правительственная партия NSC, также настаивают на том, что они называют "планом Б", по которому только европейские страны должны обеспечить военное сдерживание России.

По словам Схофа, нет никаких сомнений, что США все еще остаются союзником, "просто они ведут себя по-другому". Но он также хочет подумать о ситуации, когда Трамп больше не действует как союзник.

"Мы должны принимать все во внимание, но мы делаем это не открыто, а в тайных кабинетах министерств", – сказал он.

Премьер-министр особенно не хочет донести неправильный месседж: "Не должно сложиться впечатление, что мы, Нидерланды, думаем, что можем обойтись без американцев".

Правительство хочет увеличить расходы на оборону, как и другие страны Европы. Но замена мощности американцев будет стоить много миллиардов, по словам Схофа, а создание такой армии займет не менее двадцати лет.

Парламент надеется, что вскоре состоятся дискуссии о прекращении насилия в Украине. Почти все стороны считают, что президент Владимир Зеленский должен быть за столом переговоров.

Но существуют разные мнения по поводу условий таких переговоров. Крупнейшая оппозиционная партия GroenLinks-PvdA считает, что Украине следует дать шанс на справедливый и длительный мир. Крупнейшая правительственная партия PVV считает, что заранее выдвигая такие условия, ничего не добьешься.

Как коалиционные, так и оппозиционные партии считают, что правительство должно быстро предоставить дополнительную помощь Украине. Во время дебатов премьер-министр пообещал, что в 2026 году на помощь Киеву будет выделено около 3,5 млрд евро. По его словам, это продолжение линии, которая была начата в последние годы. В коалиционном соглашении указано, что Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину "непрерывно". На сегодняшний день страна предоставила Украине около 5,8 млрд евро помощи.

В Палате представителей есть значительное большинство, которое выступает за продолжение поддержки на уровне 3,5 млрд, но, как оказалось, в коалиции нет согласия по этому вопросу. Лидер PVV Герт Вилдерс предупредил, что крупнейшая правительственная партия согласится на это только в том случае, если значительно больше денег пойдет на удешевление продуктов и снижение счетов за электроэнергию.

Позиция Вилдерса сразу же вызвала раздражение в коалиции.

В любом случае дискуссия об Украине связана с предстоящими финансовыми переговорами по Весеннему меморандуму в коалиции. PVV и BBB считают, что укрепление европейской обороны не должно происходить за счет покупательной способности граждан.

Как сообщалось, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф рассказал об инвестиции Нидерландов в дроны для Украины на 700 млн евро.

О встрече европейских лидеров в Лондоне читайте в статье План Европы для Украины. Что пообещали Зеленскому в Лондоне на фоне давления США.