Прем'єр Нідерландів обговорив підтримку України з депутатами на тлі зміни курсу США

Прем'єр Нідерландів Дік Схооф заявив, що збереження миру в Європі неможливе без військової потужності Сполучених Штатів, тому уряд зосереджений на поліпшенні відносин з президентом Дональдом Трампом.

Про це він сказав під час дебатів у нижній палаті парламенту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

"Ми повинні бути реалістами: без США це не спрацює, принаймні в короткостроковій перспективі", – сказав прем'єр-міністр. Водночас уряд розглядає можливість того, що Вашингтон зникне як союзник.

Серед різних партій у Палаті представників існують серйозні побоювання щодо мінливості американського президента. Дехто очікує, що він повернеться спиною до Європи і, можливо, навіть вийде з НАТО.

Такі партії, як D66, CDA, Volt і урядова партія NSC, також наполягають на тому, що вони називають "планом Б", за яким лише європейські країни мають забезпечити військове стримування Росії.

За словами Схоофа, немає жодних сумнівів, що США все ще залишаються союзником, "просто вони поводяться по-іншому". Але він також хоче подумати про ситуацію, коли Трамп більше не діє як союзник.

"Ми повинні брати все до уваги, але ми робимо це не відкрито, а в таємних кабінетах міністерств", – сказав він..

Прем'єр-міністр особливо не хоче донести неправильний меседж: "Не повинно скластися враження, що ми, Нідерланди, думаємо, що можемо обійтися без американців".

Уряд хоче збільшити витрати на оборону, як і інші країни Європи. Але заміна потужності американців коштуватиме багато мільярдів, за словами Схоофа, а створення такої армії займе щонайменше двадцять років.

Парламент сподівається, що незабаром відбудуться дискусії про припинення насильства в Україні. Майже всі сторони вважають, що президент Володимир Зеленський повинен бути за столом переговорів.

Але існують різні думки щодо умов таких переговорів. Найбільша опозиційна партія, GroenLinks-PvdA, вважає, що Україні слід дати шанс на справедливий і тривалий мир. Найбільша урядова партія, PVV, вважає, що заздалегідь висуваючи такі умови, нічого не доб'єшся.

Як коаліційні, так і опозиційні партії вважають, що уряд повинен швидко надати додаткову допомогу Україні. Під час дебатів прем'єр-міністр пообіцяв, що у 2026 році на допомогу Києву буде виділено близько 3,5 млрд євро. За його словами, це продовження лінії, яка була започаткована в останні роки. У коаліційній угоді зазначено, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну "безперервно". На сьогоднішній день країна надала Україні близько 5,8 млрд євро допомоги.

У Палаті представників є значна більшість, яка виступає за продовження підтримки на рівні 3,5 млрд, але, як виявилося, в коаліції немає згоди щодо цього питання. Лідер PVV Герт Вілдерс попередив, що найбільша урядова партія погодиться на це лише в тому випадку, якщо значно більше грошей піде на здешевлення продуктів і зниження рахунків за електроенергію.

Позиція Вілдерса одразу ж викликала роздратування в коаліції.

У будь-якому випадку, дискусія про Україну пов'язана з майбутніми фінансовими переговорами щодо Весняного меморандуму в коаліції. PVV і BBB вважають, що зміцнення європейської оборони не повинно відбуватися за рахунок купівельної спроможності громадян.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф розповів про інвестицію Нідерландів у дрони для України на 700 млн євро.

Про зустріч європейських лідерів у Лондоні читайте у статті План Європи для України. Що пообіцяли Зеленському в Лондоні на тлі тиску США.