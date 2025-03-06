В Румынии объявили о задержании шести человек по подозрению в госизмене и подготовке к свержению конституционного строя, в деле фигурирует в том числе 101-летний генерал-майор.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Управление по расследованию организованной преступности и терроризма DIICOT заявило об аресте шести человек по подозрению в госизмене и подготовке государственного переворота. Задержания состоялись в четверг.

По данным следствия, с 2023 года подозреваемые образовали организованную группу "с целью подрыва суверенитета и независимости румынского государства, политическим путем подрывая оборонные способности страны" и вели системную работу для достижения своих целей.

Среди прочего, они неоднократно контактировали с "агентами иностранной силы на территории Румынии и в Российской Федерации", для чего в том числе несколько раз ездили в Россию и рассказывали там о своих планах захвата государственной власти в Румынии.

Подозреваемые якобы намеревались вывести Румынию из НАТО, добиться принятия новой конституции и изменения государственной символики, роспуска политических партий, установления нового правительства из "своих людей", полной перезагрузки госучреждений.

Также члены группы искали единомышленников через соцсети и распространяли свой контент.

Один из подозреваемых – 101-летний генерал-майор в отставке Раду Теодору, ветеран Второй мировой войны. У него также прошли обыски.

Отметим, эти события происходят на фоне политического кризиса в Румынии и нарастающего напряжения перед повторными президентскими выборами в мае 2025 года.

Напомним, в Германии разоблачили подготовку госпереворота группой лиц из движения "райхсбюргеров" – они хотели сделать страну конституционной монархией.

Так называемые "граждане Рейха" считают, что современная немецкая республика нелегитимно заменила Германский Рейх, который был основан в 1871 году и просуществовал под нацистским режимом до 1945 года. Они отвергают легитимность современного немецкого федеративного государства и его законов.

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