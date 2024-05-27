Блэкаут и поездка в РФ: в Германии раскрыли новые детали сорванного переворота "рейхсбюргеров"

Ультраправые, которые якобы готовили госпереворот в Германии, хотели устроить масштабное отключение электроэнергии для успеха своих планов, и якобы хотели нестандартным способом поехать на встречу с правителем России.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Во время судебного процесса в Гамбурге над 66-летним фигурантом заговора ультраправых с целью госпереворота в Германии стали известны новые детали обсуждаемых ими планов.

Согласно утверждению прокуратуры Гамбурга, перед непосредственно переворотом участники заговора хотели устроить масштабные и длительные перебои с электроснабжением в Германии.

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Они якобы обсуждали похищение министра здравоохранения Карла Лаутербаха вооруженными лицами во время какого-то прямого эфира с его участием.

Участники заговора якобы планировали провозгласить смещение канцлера Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера и после того решением "учредительной ассамблеи" провозгласить новую власть и сделать Германию конституционной монархией.

Также при участии обвиняемого обсуждалась идея о том, чтобы с другими участниками заговора зайти на яхте в территориальные воды России возле Калининграда, чтобы их там остановили российские пограничники, и таким образом выйти на контакт с правителем России Владимиром Путиным в надежде получить от него поддержку.

Согласно обвинению, данному подозреваемому поручили добывать оружие. Он имел пистолет и более 100 патронов, после ареста оружие нашли в подвале его квартиры.

Обвиняемый настаивает, что высказывался против идеи с блэкаутом как чрезмерной, а приобретение оружия не было связано с планами заговорщиков. Он также утверждает, что пытался предупредить Офис защиты конституции, но установить контакт не удалось, поскольку в ведомстве решили, что он подает "слишком размытую" информацию об угрозе.

Напомним, на прошлой неделе во Франкфурте-на-Майне начался суд над рядом других фигурантов заговора, среди которых 72-летний 72-летний Генрих XIII князь Ройс. Ройс является потомком знатного рода, чей княжеский титул не имеет формального веса.

Заговор ультраправых "рейсхбюргеров" разоблачили во время масштабного антитеррористического рейда в декабре 2022 года.

Так называемые "граждане Рейха" считают, что современная немецкая республика нелегитимно заменила Германский Рейх, который был основан в 1871 году и просуществовал под нацистским режимом до 1945 года. Они отвергают легитимность современного немецкого федеративного государства и его законов.

Подробно о заговоре читайте в статье: Сбросить Шольца по советам РФ: как князь, экс-депутат и военные готовили путч в Германии.