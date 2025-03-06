У Румунії заявили про викриття підготовки перевороту, cеред фігурантів – 101-річний генерал

У Румунії оголосили про затримання шести осіб за підозрою у держзраді й підготовці до повалення конституційного ладу, у справі фігурує у тому числі 101-річний генерал-майор.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Управління з розслідування організованої злочинності і тероризму DIICOT заявило про арешт шести осіб за підозрою у держзраді та підготовці державного перевороту. Затримання відбулися у четвер.

За даними слідства, з 2023 року підозрювані утворили організовану групу "з метою підриву суверенітету і незалежності румунської держави, політичним шляхом підриваючи оборонні спроможності країни" і вели системну роботу для досягнення своїх цілей.

Серед іншого, вони неодноразово контактували з "агентами іноземної сили на території Румунії та у Російській Федерації", для чого у тому числі кілька разів їздили у Росію і розповідали там про свої плани захоплення державної влади у Румунії.

Підозрювані нібито мали наміри вивести Румунію з НАТО, добитися ухвалення нової конституції та зміни державної символіки, розпуску політичних партій, встановлення нового уряду зі "своїх людей", повного перезавантаження держустанов.

Також члени групи шукали однодумців через соцмережі і поширювали свій контент.

Один з підозрюваних – 101-річний генерал-майор у відставці Раду Теодору, ветеран Другої світової війни. У нього також пройшли обшуки.

Зазначимо, ці події відбуваються на тлі політичної кризи у Румунії і зростання напруги перед повторними президентськими виборами у травні 2025 року.

Нагадаємо, у Німеччині викрили підготовку держперевороту групою осіб з руху "райхсбюргерів" – вони хотіли зробити країну конституційною монархією.

Так звані "громадяни Рейху" вважають, що сучасна німецька республіка нелегітимно замінила Німецький Рейх, який був заснований у 1871 році і проіснував під нацистським режимом до 1945 року. Вони відкидають легітимність сучасної німецької федеративної держави та її законів.

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