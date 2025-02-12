Норвегия присоединилась к "коалиции дронов"

Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик в среду, 12 февраля, объявил о присоединении его страны к "коалиции дронов", которая действует в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в норвежском правительстве.

По словам главы Минобороны Норвегии, Украина имеет значительную потребность в большем количестве военного оборудования для защиты от российской агрессии, и беспилотники играют здесь важную роль.

"Норвегия уже делает значительный вклад в закупку и разработку беспилотников, и на наш взгляд, для нас естественно, чтобы Норвегия также стала членом созданной коалиции по разработке беспилотников", – добавил Сандвик.

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Ранее Норвегия уже выделила 700 миллионов норвежских крон на многонациональную инициативу по закупке дронов для Украины, напоминают в норвежском правительстве.

Также планируется использование средств из программы долгосрочной поддержки Украины "Нансен" на беспилотники и беспилотные технологии в 2025 году, отметили там.

"Коалиция дронов", которая оказывает поддержку Украине беспилотниками, была образована в 2023 году. Ее возглавляют Латвия и Великобритания.

В июле 2024-го страны-участницы "коалиции дронов" подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого создали совместный фонд на 45 млн евро.

С начала этого года ожидалось, что участники "коалиции дронов" начнут массовые поставки Украине беспилотников различных типов.