Правительство Латвии выделило 10 млн евро на производство украинских беспилотников

Правительство Латвии на закрытом заседании рассмотрело информационный отчет Министерства обороны о закупках, осуществленных в рамках "коалиции дронов" для нужд Вооруженных Сил Украины в 2024 году, а также целях на 2025 год, которые предусматривают 10 млн евро на производство украинских БПЛА.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Минобороны Латвии.

Утверждены закупки в рамках Коалиции за счет средств государственного бюджета, выделенных Министерству обороны, на которые в этом году предусмотрено до 20 млн евро. Кроме того, Кабинет министров согласовал стратегические инвестиции в размере 10 млн евро в украинскую беспилотную отрасль с целью содействия сотрудничеству между оборонными отраслями обеих стран и реализации совместных проектов.

"В это время важно поддерживать Украину не только на словах, но и на деле. Поддержка Украины со стороны Латвии никогда не была символической, мы предоставляем реальную помощь, которая помогает укрепить обороноспособность Украины", – подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс.

В отчете содержится информация об объеме поддержки, предоставленной Украине в рамках "коалиции дронов" в 2024 году, а также предложения по необходимым действиям для обеспечения поддержки необходимых Украине возможностей беспилотников и в 2025 году.

Общая поддержка всех стран-участниц "коалиции дронов" для развития беспилотных возможностей Украины в 2024 году достигла 1,8 млрд евро.

Во исполнение межправительственного обязательства ожидается, что в 2025 году военная поддержка Украины со стороны Латвии в основном будет состоять из новых закупок латвийской промышленности, инвестиций в международные коалиции по разработке беспилотников и другие коалиции, военной подготовки украинских солдат, а также двойной поддержки Украины со стороны других министерств.

Правительство Латвии также приняло решение о безвозмездной передаче Украине транспортных средств, конфискованных у пьяных водителей.

Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже показала, как практиковалась пилотировать экспериментальный беспилотник, который разрабатывает одна из латвийских компаний в рамках оборонных инноваций.