Премьер Испании перед визитом в Киев заявил, что Украине нельзя навязывать мир

Испанский премьер-министр Педро Санчес за несколько дней до визита в Киев выступил в защиту "справедливого и длительного мира" для Украины.

Его слова цитирует телеканал RTVE, сообщает "Европейская правда".

Во время визита в город Паленсия в центральной Испании Санчес подчеркнул, что "мир в Украине и безопасность Европы не могут быть навязаны, они должны быть согласованы с украинцами и европейцами".

Он подчеркнул, что такой мир должен служить "укреплению многостороннего порядка", а также "международного права и суверенитета наций" и Европейского Союза.

"Подчинение агрессору принесет не мир, а будущие и более серьезные агрессии. Поэтому давайте работать ради справедливого и прочного мира. Это позиция испанского правительства, которую я буду поддерживать в понедельник в Киеве", – добавил премьер Испании.

Педро Санчес стал одним из немногих европейских лидеров, которые подтвердили визит в Киев в третью годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину.

Также известно, что в Украине ожидают руководство ЕС в лице председателя Евросовета Антониу Кошты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а еще – Коллегию комиссаров.