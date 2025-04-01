Трамп намекнул, что работа Маска в Белом доме подходит к концу

Президент США Дональд Трамп сказал в понедельник, что в какой-то момент Департамент правительственной эффективности (DOGE) прекратит свое существование, поскольку Илон Маск доступен ему как специальный государственный служащий только в течение 130 дней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп сказал в понедельник в Белом доме, его слова приводит СNN.

Президент США сказал, что в какой-то момент Илон Маск захочет вернуться в свою компанию.

"Ему нужно управлять большой компанией, и в какой-то момент он вернется обратно", – сказал Трамп о генеральном директоре Tesla и SpaceX.

"Я бы держал его столько, сколько смогу. Он очень талантливый парень, вы знаете, я люблю очень умных людей, и он очень умный, и он сделал хорошую работу", – добавил президент США.

Отвечая на вопрос, продолжит ли работу DOGE в отсутствие Маска, Трамп сказал, что считает, что руководители его федеральных агентств "многому научились" в том, как выполнять соответствующую работу самостоятельно, и некоторые из них захотят оставить сотрудников DOGE.

"Вы знаете, в определенный момент, я думаю, это закончится", – сказал Трамп о DOGE. "Наступит момент, когда министры смогут выполнять эту работу и будут делать ее, знаете, как мы говорим, со скальпелем, и это то, чего мы хотим", – подчеркнул он.

Комментарии Трампа относительно Маска и DOGE прозвучали на фоне растущего беспокойства общественности по поводу хаоса и потрясений, вызванных департаментом.

С тех пор как Маск пришел в правительство, он, по его собственному описанию, взялся за бензопилу, чтобы сократить федеральных служащих, в том числе путем ликвидации таких учреждений, как Агентство США по международному развитию и Институт мира США. Однако эти усилия не пользуются популярностью среди американцев.

Маск классифицируется как временный государственный служащий со 130-дневным ограничением на его службу в Белом доме. Согласно этому назначению, его полномочия закончатся в конце мая.