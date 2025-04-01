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Сибига подтвердил консультации с США по приемлемому тексту соглашения о недрах

Новости — Вторник, 1 апреля 2025, 12:41 — Кристина Бондарева

Глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Украина ведет консультации с США, чтобы достичь подписания "взаимоприемлемого текста" соглашения о минералах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр сказал во вторник на брифинге в Киеве с главой МИД Литвы.

Сибига отметил, что Министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны.

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"Украинская сторона была готова подписать ранее наработанное рамочное соглашение. Сейчас мы получили предложение на развитие и, соответственно, новый текст соглашения", – отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что в Украине есть свое законодательство по обработке такого типа документов. "Соответственно, были осуществлены необходимые процедуры для начала прохождения внутригосударственных необходимых процедур", – сказал министр.

Он также подтвердил, что начаты консультации с американской стороной по тексту соглашения.

"Состоялся уже один раунд этих консультаций. Украинская сторона настроена на заключение документа, который бы отвечал обоюдно национальным интересам как США, так и (Украины)", – подчеркнул Сибига.

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По его словам, текст соглашения, который будет предусматривать дальнейшее усиленное присутствие мощного американского бизнеса, также будет вкладом в инфраструктуру безопасности Украины.

"Это всегда важно, усиление присутствия американского бизнеса на территории Украины. Поэтому этот процесс будет продолжаться. Мы будем работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста для подписания", – подчеркнул министр.

Накануне источники в ОПУ сообщили, что Украина и США провели первый длительный разговор по драфту соглашения о полезных ископаемых.

Президент Владимир Зеленский 28 марта сообщал, что Украина получила новый текст соглашения. Тогда он настоял, что Украина не готова признать предоставленную в последние годы американскую помощь долгом.

Президент США Дональд Трамп на выходных пообещал "большие проблемы" Владимиру Зеленскому за отказ от соглашения о недрах.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.

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