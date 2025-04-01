Сибига подтвердил консультации с США по приемлемому тексту соглашения о недрах

Глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Украина ведет консультации с США, чтобы достичь подписания "взаимоприемлемого текста" соглашения о минералах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр сказал во вторник на брифинге в Киеве с главой МИД Литвы.

Сибига отметил, что Министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны.

"Украинская сторона была готова подписать ранее наработанное рамочное соглашение. Сейчас мы получили предложение на развитие и, соответственно, новый текст соглашения", – отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что в Украине есть свое законодательство по обработке такого типа документов. "Соответственно, были осуществлены необходимые процедуры для начала прохождения внутригосударственных необходимых процедур", – сказал министр.

Он также подтвердил, что начаты консультации с американской стороной по тексту соглашения.

"Состоялся уже один раунд этих консультаций. Украинская сторона настроена на заключение документа, который бы отвечал обоюдно национальным интересам как США, так и (Украины)", – подчеркнул Сибига.

По его словам, текст соглашения, который будет предусматривать дальнейшее усиленное присутствие мощного американского бизнеса, также будет вкладом в инфраструктуру безопасности Украины.

"Это всегда важно, усиление присутствия американского бизнеса на территории Украины. Поэтому этот процесс будет продолжаться. Мы будем работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста для подписания", – подчеркнул министр.

Накануне источники в ОПУ сообщили, что Украина и США провели первый длительный разговор по драфту соглашения о полезных ископаемых.

Президент Владимир Зеленский 28 марта сообщал, что Украина получила новый текст соглашения. Тогда он настоял, что Украина не готова признать предоставленную в последние годы американскую помощь долгом.

Президент США Дональд Трамп на выходных пообещал "большие проблемы" Владимиру Зеленскому за отказ от соглашения о недрах.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.