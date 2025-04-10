Как встреча ЕС и Украины подсветила надвигающиеся проблемы с условиями торговли

Десятое, юбилейное заседание Совета ассоциации Украина-ЕС 9 апреля в Брюсселе оказалось на удивление результативным – но, к сожалению, также подчеркнуло имеющиеся проблемы.

В нашем сотрудничестве с ЕС назревает неприятное изменение: меньше чем за два месяца могут резко измениться правила торговли Украины с ЕС.

Кроме того, на июнь отложили решение уже традиционного вызова – блокирования Венгрией пути Украины к вступлению в ЕС.

Подробно о результатах юбилейного заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, читайте в статье корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе Татьяны Высоцкой и редактора Сергея Сидоренко Неоднозначная ассоциация: какие проблемы и "победы" Украины проявил визит Шмыгаля в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Начнем с тех результатов Совета ассоциации, которые можно назвать "победами". Это – пять соглашений, которые украинская делегация подписала с ЕС, и договоренность о "транспортном безвие", которая является критической для торговли Украины с Евросоюзом.

На финальной пресс-конференции после завершения Совета ассоциации Украина-ЕС еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что так называемый "транспортный безвиз" для украинских автоперевозчиков был продлен до конца 2025 года. К слову, Киев и Брюссель перешли к схеме продления соглашения раз в шесть месяцев, а не раз в год.

Соглашение от 29 июня 2022 года, получившее упрощенное название "транспортный безвиз", предоставляет украинским перевозчикам право выполнять коммерческие рейсы в ЕС по упрощенной схеме, без квот и индивидуальных разрешений, действовавших ранее.

Это позволило существенно увеличить объемы торговли Украины и ЕС.

Этот успех, впрочем, регулярно становится раздражителем в отношениях Украины и Польши: польские "дальнобойщики", занимающие львиную долю рынка ЕС, недовольны конкуренцией с Украиной.

В общем до конца 2025 года эта составляющая нашей торговли с ЕС – в безопасности. Однако правила для украинского экспорта все равно могут претерпеть изменения.

По оценке одного из собеседников "ЕвроПравды" в структурах ЕС, с 6 июня 2025 года Украина и ЕС, скорее всего, вернутся к довоенным условиям торговли в рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Правда, это возвращение будет не навсегда.

А лишь до того времени, пока ЕС и Украина не разработают "максимально выгодные для обеих сторон условия торговли", чтобы поддержать экономику Украины, которая страдает от войны, объясняет источник.

Впрочем, у официального Киева есть надежда, что ЕС уступит нынешней категоричной позиции. Премьер-министр Украины, в частности, заявил, что Киев рассчитывает на продолжение действия действующего механизма торговой либерализации до конца 2025 года, пока не будет разработано альтернативное предложение.

По данным "ЕвроПравды", именно это должно стать тематикой переговоров Шмыгаля с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые состоятся в четверг.

Смогут ли украинские чиновники добиться продления нынешнего льготного режима до конца года? Окончательный ответ появится не позднее мая.

Говорили во время Совета ассоциации и о проблемах, которые создает для Украины Венгрия.

Напомним, ЕС технически уже готов открыть переговоры с Украиной по первому кластеру "Основы", но на пути стало вето Венгрии.

Будапешт обещает блокировать продвижение в переговорах, пока венграм Закарпатья не вернут "отобранные в 2015 году права". Требование не только некорректное, но и настолько неконкретное, что им можно оперировать едва ли не вечно.

Тем не менее, украинский премьер получил обнадеживающий сигнал. "Да, господин премьер-министр, есть возможность открыть все кластеры до конца 2025 года, то есть уже в этом году", – сообщила ему еврокомиссар Марта Кос.

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой (из Брюсселя) и Сергея Сидоренко Неоднозначная ассоциация: какие проблемы и "победы" Украины проявил визит Шмыгаля в ЕС.