Україна просить ЄС продовжити "торговельний безвіз" до кінця 2025 року

Україна розраховує, що Європейський Союз продовжить дію чинного механізму торговельної лібералізації, який має завершитися після 5 червня, до кінця 2025 року, доки не буде розроблена альтернативна пропозиція.

Про це на пресконференції після засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі 9 квітня заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент "Європейської правди".

Шмигаль наголосив, що для України важливе продовження автономних торговельних заходів (АТМ) до кінця 2025 року, щоб мати достатньо часу для закріплення умов вільної торгівлі в статті 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Ми велику увагу приділили цьому питанню ("торговельного безвізу". – Ред.). На всіх рівнях проговорили важливість продовження автономних торговельних заходів до кінця цього року – хоча б для того, щоб встигнути внести відповідні зміни в 29-ту статтю Угоди про асоціацію і закріпити ці автономні торгові заходи, які дозволяють нам фактично безмитну торгівлю", – розповів Денис Шмигаль.

"Вже сьогодні ми інтегровані в європейський ринок. Ми звісно ж надзвичайно прагматично розмовляємо з нашими європейськими партнерами і розуміємо свій рівень відповідальності. Ми готові домовлятися з нашими партнерами, з Європейською комісією, для того, щоби зберегти той рівень кооперації, який існує станом на сьогодні", – додав він.

Денис Шмигаль наголосив, що в Україні "оптимістично дивляться" на перспективи вирішення цього питання.

"Партнери нас дуже добре чують, партнери розуміють потреби України, і ми вдячні за таку дійсно конструктивну, дуже глибоку співпрацю і розуміння", – підсумував він.

Як повідомляла "ЄвроПравда", у Єврокомісії обіцяють найближчим часом передати Україні свої пропозиції щодо нових умов торгівлі.

Раніше джерела "ЄвроПравди" заявили, що ЄС не буде продовжувати "торговельний безвіз" з Україною після 5 червня 2025 року і поверне довоєнні умови.

У лютому 2025 року перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко на спільному засіданні Єврокомісії та кабінету міністрів України заявила, що перша задача України у 2025 році – це завершити консультації щодо лібералізації торгівлі з ЄС відповідно до ст. 29 Угоди про асоціацію.