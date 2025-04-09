Україна і ЄС в рамках Ради асоціації підписали низку угод

Україна і ЄС в рамках 10 засідання Ради асоціації підписали п'ять двосторонніх документів.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Україна і ЄС, зокрема, підписали три фінансові угоди. Одна з них, з Європейським інвестиційним банком, стосується відновлення водопостачання і водовідведення України. Ще одна угода ЄІБ спрямована на "Програма відновлення України ІІІ". Третя угода стосується фінансування централізованого теплопостачання України

Крім того, підписана угода між Україною та Європейським Союзом про участь України в компоненті "Copernicus" та підкомпонентах "Події космічної погоди" і "Об’єкти, що зближуються з Землею" компоненти "Обізнаність про космічну обстановку" Космічної програми ЄС.

В українському уряді пояснили, що угода визначає умови та принципи участі України в окремих компонентах Космічної програми Європейського Союзу відповідно до Регламенту (ЄС) 2021/696.

Зокрема, вона передбачає асоціацію України з такими частинами програми:

Copernicus – європейська програма спостереження за Землею, що надає супутникові дані для моніторингу навколишнього середовища, кліматичних змін, управління надзвичайними ситуаціями тощо.

Космічна погода (Space Weather Events, SWE) – моніторинг та аналіз явищ у космічному середовищі, які можуть впливати на супутники, енергосистеми та комунікації.

Навколоземні об’єкти (Near-Earth Objects, NEO) – відстеження астероїдів та інших об'єктів, що можуть становити загрозу для Землі.

"Угода регламентує, що Україна братиме участь у цих програмах на умовах, аналогічних до умов для держав-членів ЄС, з деякими обмеженнями. Зокрема, Україна не матиме доступу до безпекових компонентів програми (наприклад, служби безпеки Copernicus)", – пояснили в уряді.

Також передбачається, що українські представники отримають право бути спостерігачами в комітетах, які приймають рішення щодо цих програм, але без права голосу.

"Ця співпраця сприятиме розвитку космічних технологій в Україні, допоможе українським підприємствам інтегруватися в європейський космічний ринок та сприятиме економічному відновленню країни", – зазначили в уряді.

З підписанням ще однієї угоди Україна приєдналася до Договору про спільні закупівлі засобів медичного захисту.

Договір передбачає можливість закуповувати медичні засоби протидії шляхом укладення контрактів на основі процедури спільних закупівель за рамковими угодами та на вигідних умовах.

Для України участь у договорі може мати значний позитивний ефект, особливо в умовах глобальних загроз здоров'ю, таких як пандемії.

9 квітня також стало відомо, що Європейський Союз перерахував Україні транш кредиту у розмірі мільярда євро в межах ініціативи "Надзвичайного кредиту на підтримку України" (ERA), який забезпечується доходами від заморожених російських активів.

А 8 квітня Україна та держави Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія – підписали модернізовану угоду про вільну торгівлю.