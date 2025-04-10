Як зустріч ЄС та України у Брюсселі підсвітила проблеми з умовами торгівлі, які насуваються

Десяте, ювілейне засідання Ради асоціації Україна-ЄС 9 квітня у Брюсселі виявилося на подив результативним – але, на жаль, також підкреслило наявні проблеми.

У нашій співпраці з ЄС назріває неприємна зміна: менше ніж за два місяці можуть різко змінитися правила торгівлі України з ЄС.

Крім того, на червень відклали розв'язання вже традиційного виклику – блокування Угорщиною шляху України до вступу в ЄС.

Детально про результати ювілейного засідання Ради асоціації Україна-ЄС, читайте в статті кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі Тетяни Висоцької і редактора Сергія Сидоренка Неоднозначна асоціація: які проблеми та "перемоги" України проявив візит Шмигаля до ЄС. Далі – стислий її виклад.

Почнемо з тих результатів Ради асоціації, які можна назвати "перемогами". Це – п’ять угод, які українська делегація підписала з ЄС, та домовленість про "транспортний безвіз", яка є критичною для торгівлі України з Євросоюзом.

На фінальній пресконференції після завершення Ради асоціації Україна-ЄС єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що так званий "транспортний безвіз" для українських автоперевізників був продовжений до кінця 2025 року. До слова, Київ та Брюссель перейшли до схеми продовження угоди раз на шість місяців, а не раз на рік.

Угода від 29 червня 2022 року, що отримала спрощену назву "транспортний безвіз", надає українським перевізникам право виконувати комерційні рейси до ЄС за спрощеною схемою, без квот та індивідуальних дозволів, що діяли раніше.

Це дозволило суттєво збільшити обсяги торгівлі України та ЄС.

Цей успіх, утім, регулярно стає подразником у відносинах України та Польщі: польські "далекобійники", що обіймають левову частку ринку ЄС, незадоволені конкуренцією з Україною.

Отже, до кінця 2025 року ця складова нашої торгівлі з ЄС – у безпеці. Однак правила для українського експорту все одно можуть зазнати зміни.

За оцінкою одного зі співрозмовників "ЄвроПравди" у структурах ЄС, з 6 червня 2025 року Україна та ЄС, найімовірніше, повернуться до довоєнних умов торгівлі в межах Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі.

Щоправда, це повернення буде не назавжди.

А лише до того часу, поки ЄС та Україна не розроблять "максимально вигідні для обох сторін умови торгівлі", щоб підтримати економіку України, яка потерпає від війни, пояснює джерело.

Утім, в офіційного Києва є надія, що ЄС поступиться нинішньою категоричною позицією. Прем'єр-міністр України, зокрема, заявив, що Київ розраховує на продовження дії чинного механізму торговельної лібералізації до кінця 2025 року, доки не буде розроблено альтернативну пропозицію.

За даними "ЄвроПравди", саме це має стати тематикою переговорів Шмигаля з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, що відбудуться у четвер.

Чи зможуть українські урядовці домогтися продовження нинішнього пільгового режиму до кінця року? Остаточна відповідь з’явиться не пізніше травня.

Говорили під час Ради асоціації і про проблеми, які створює для України Угорщина.

Нагадаємо, ЄС технічно вже готовий відкрити перемовини з Україною за першим кластером "Основи", але на заваді стало вето Угорщини.

Будапешт обіцяє блокувати просування у переговорах, доки угорцям Закарпаття не повернуть "відібрані у 2015 році права". Вимога не лише некоректна, а й настільки неконкретна, що нею можна оперувати чи не вічно.

Проте український прем'єр отримав обнадійливий сигнал. "Так, пане прем'єр-міністре, є можливість відкрити всі кластери до 2025 року, тобто вже цього року", – повідомила йому єврокомісарка Марта Кос.

Докладніше – в матеріалі Тетяни Висоцької (з Брюсселя) і Сергія Сидоренка Неоднозначна асоціація: які проблеми та "перемоги" України проявив візит Шмигаля до ЄС.