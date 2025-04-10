Франция ужесточит запрет на мобильные телефоны в школах
Во Франции собираются ужесточить запрет на использование мобильных телефонов учениками средней школы, в результате чего школьникам в возрасте от 11 до 15 лет запретят иметь при себе телефоны в течение всего учебного дня.
Об этом сообщает The Guardian, информирует "Европейская правда".
Министр образования Франции Элизабет Борн заявила, что хочет, чтобы с сентября дети были полностью оторваны от своих телефонов в течение учебного дня во всех французских средних школах.
"В то время, когда использование гаджетов широко ставится под сомнение из-за их многочисленных вредных последствий, эта мера имеет важное значение для благополучия наших детей и их успеха в школе", – сказала она.
Запрет на использование мобильных телефонов действует с 2018 года, он распространяется "на территории школы", где "мобильные телефоны учеников должны быть выключены и убраны".
Школы отмечают положительный эффект: больше общения, больше физических упражнений, меньше буллинга и лучшая концентрация внимания. Однако некоторые из них сообщили, что часть детей пробирались в туалеты, чтобы посмотреть видео на телефонах на перемене.
Теперь правительство заявляет, что необходимо пойти дальше и полностью отделить детей от их устройств на весь учебный день.
Эта принудительная "цифровая пауза", как ее называет французское правительство, была опробована в экспериментальном режиме примерно в 100 средних школах в течение последних шести месяцев.
Дети сдают свои телефоны после прихода в школу, кладут их в шкафчик или коробку, или в специальную сумку, которая может быть разблокирована электронной системой только на выходе из школы, когда они идут домой.
В последнее время подобные нововведения обсуждают или уже внедрили во многих странах Европы.
К примеру, в Латвии запретили пользоваться мобильными телефонами во время пребывания в школе ученикам 1-6 классов.
Также спикер Сейма Польши, кандидат в президенты от блока "Третий путь" Шимон Головня, высказался за запрет смартфонов в школах.
Однако министр образования Польши Барбара Новацкая не поддержала полный запрет смартфонов в школах на общегосударственном уровне.