Франция ужесточит запрет на мобильные телефоны в школах

Во Франции собираются ужесточить запрет на использование мобильных телефонов учениками средней школы, в результате чего школьникам в возрасте от 11 до 15 лет запретят иметь при себе телефоны в течение всего учебного дня.

Об этом сообщает The Guardian, информирует "Европейская правда".

Министр образования Франции Элизабет Борн заявила, что хочет, чтобы с сентября дети были полностью оторваны от своих телефонов в течение учебного дня во всех французских средних школах.

"В то время, когда использование гаджетов широко ставится под сомнение из-за их многочисленных вредных последствий, эта мера имеет важное значение для благополучия наших детей и их успеха в школе", – сказала она.

Запрет на использование мобильных телефонов действует с 2018 года, он распространяется "на территории школы", где "мобильные телефоны учеников должны быть выключены и убраны".

Школы отмечают положительный эффект: больше общения, больше физических упражнений, меньше буллинга и лучшая концентрация внимания. Однако некоторые из них сообщили, что часть детей пробирались в туалеты, чтобы посмотреть видео на телефонах на перемене.

Теперь правительство заявляет, что необходимо пойти дальше и полностью отделить детей от их устройств на весь учебный день.

Эта принудительная "цифровая пауза", как ее называет французское правительство, была опробована в экспериментальном режиме примерно в 100 средних школах в течение последних шести месяцев.

Дети сдают свои телефоны после прихода в школу, кладут их в шкафчик или коробку, или в специальную сумку, которая может быть разблокирована электронной системой только на выходе из школы, когда они идут домой.

В последнее время подобные нововведения обсуждают или уже внедрили во многих странах Европы.

К примеру, в Латвии запретили пользоваться мобильными телефонами во время пребывания в школе ученикам 1-6 классов.

Также спикер Сейма Польши, кандидат в президенты от блока "Третий путь" Шимон Головня, высказался за запрет смартфонов в школах.

Однако министр образования Польши Барбара Новацкая не поддержала полный запрет смартфонов в школах на общегосударственном уровне.