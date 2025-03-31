Міносвіти Польщі не підтримує загальну заборону на мобільні телефони у школах

Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька заявила, що її міністерство підтримує ініціативи окремих шкіл в рамках домовленостей з батьками на заборону мобільних телефонів, але наразі про запровадження такого законодавства не йдеться.

Про це вона розповіла RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, запровадження загальної заборони на законодавчому рівні є "дуже складним" механізмом.

"Якщо школа внутрішньо, батьки, вчителі, учні вирішили, що в їхній школі не можна користуватися телефонами під час уроків, то це поважається, тому що це внутрішній суспільний договір... Якби міністерство запровадило таке законодавство, це означало б покласти тягар виконання цього положення безпосередньо на вчителів, не надавши їм реалістично адекватних інструментів покарання", – пояснила міністерка.

Вона зауважила, що в більшості країн існують механізми, коли учні залишають телефони на вході у класі. За словами міністерки, вона підтримує такі ініціативи.

"Ми також будемо посилатися на те, що в 1-3 класах ця цифрова гігієна дійсно повинна бути збережена. Однак, з іншого боку, коли ми говоримо про учнів середніх шкіл чи технікумів, то вони дуже часто користуються телефонами на уроках під наглядом вчителя", - пояснила очільниця польського Міносвіти.

Новацька, однак, зазначила, що молодь справді зловживає своїми телефонами, але, як вона підкреслила, до врегулювання цієї проблеми повинні бути залучені і батьки.

Між тим спікер Сейму Польщі, кандидат у президенти від блоку "Третій шлях" Шимон Головня, висловився за заборону смартфонів у школах.

Останнім часом подібні нововведення обговорюють або вже впровадили у багатьох країнах Європи.

Приміром, у Латвії заборонили користуватися мобільними телефонами під час перебування у школі учням 1-6 класів.

У Франції в межах пілотного проєкту з січня 2025 року учні початкової та молодшої середньої школи визначених закладів повинні залишати свої смартфони в шафці при вході до школи.