Спикер Сейма Польши, баллотирующийся в президенты, выступил за запрет смартфонов в школах
Спикер Сейма Польши, кандидат в президенты от блока "Третий путь" Шимон Головня высказался за запрет смартфонов в школах.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Головня сделал такие заявления во время встречи в городе Вельбарк на севере страны. На пресс-конференции он затронул проблему растущей проблемы кибербулинка среди детей и подростков.
"Смартфоны в школах играют плохую роль, поэтому их нужно запретить. Если ребенок не будет отвлекаться на смартфон в течение 7-8 часов в школе, то хотя бы он будет занят чем-то другим, когда вернется домой и возьмет его в руки", – сказал Головня.
Он также сказал, что в ближайшее время начнет лучше понимать проблемы в школе, потому что его собственная дочь пошла в первый класс.
В последнее время подобные нововведения обсуждают или уже внедрили во многих странах Европы.
К примеру, в Латвии запретили пользоваться мобильными телефонами во время пребывания в школе ученикам 1-6 классов.
Во Франции в рамках пилотного проекта с января 2025 года ученики начальной и младшей средней школы определенных заведений должны оставлять свои смартфоны в шкафчике при входе в школу.
В Финляндии Комитет по конституционным правам не увидел проблем с законопроектом о запрете использовать смартфоны и другие подобные устройства во время уроков в школе.
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