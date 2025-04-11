Премьер Испании на встрече с Си призвал к сбалансированным отношениям между ЕС и Китаем

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл с визитом в Китай с целью наладить более тесные экономические и политические связи на фоне глобальных последствий тарифной политики президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Санчес также стремится позиционировать Испанию как собеседника между Китаем и Евросоюзом и привлечь китайские инвестиции.

После встречи с китайским лидером Си Цзиньпином испанский премьер заявил, что выступает за более сбалансированные отношения между Европейским Союзом и Китаем, основанные на переговорах по урегулированию разногласий и сотрудничества в областях, представляющих общий интерес.

Санчес заявил, что Испания рассматривает Китай как партнера ЕС.

"Мы хотим работать над вопросами, представляющими общий интерес, сбалансированно продвигая торговлю и инвестиции, чтобы принести пользу развитию наших стран, исходя из наших соответствующих видений, и мы хотим способствовать более тесным связям между нашими обществами", – сказал Санчес Си.

Китайский лидер подчеркнул, что это уже третий визит Санчеса в страну за последние несколько лет, добавив, что укрепление двусторонних отношений в нынешнем глобальном контексте способствует миру, стабильности и процветанию.

Недавно Санчес призвал ЕС пересмотреть свои отношения с Китаем на фоне глобальных потрясений, вызванных решением США ввести масштабные тарифы.

Он также говорил, что решение президента Трампа приостановить введение широкомасштабного тарифного плана открывает путь к возможным переговорам.