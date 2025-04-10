В Испании говорят, что решение Трампа по тарифам открывает двери к переговорам

Премьер-министр Испании Педро Санчес оценил решение американского президента Дональда Трампа о приостановлении введения масштабных тарифов.

Его слова цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В четверг, 10 апреля, Санчес заявил, что решение Трампа приостановить введение широкомасштабного тарифного плана открывает путь к возможным переговорам.

"Объявленная правительством США мера, с учетом точных нюансов его реализации, похоже, открывает двери к переговорам, а следовательно – и к соглашению между странами", – сказал он.

Накануне Санчес призвал ЕС пересмотреть свои отношения с Китаем на фоне глобальных потрясений, вызванных решением США ввести масштабные тарифы.

9 апреля страны-члены ЕС проголосовали за предложение Европейской комиссии ввести торговые контрмеры против Соединенных Штатов.

В тот же день Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира.

Также он сказал, что это решение было "от сердца" и принято без консультаций с юристами.